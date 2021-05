Perchè i Cullen sono diventati vampiri? La saga di Twilight, spiegata bene

La vita di un vampiro non è proprio tutta rose e fiori: immortalità non vuol dire necessariamente felicità eterna e, al netto delle incredibili abilità di cui sono dotate, queste creature sono costrette a vivere nell'ombra e a indossare una maschera davanti al resto della società. Perché, allora, i Cullen hanno scelto questa strada?

Partiamo dalle basi: un essere umano diventa un vampiro soltanto nel momento in cui uno di questi ultimi gli succhi via il sangue senza però ucciderlo. Vampiri non si nasce (nella maggior parte dei casi, almeno), insomma, e infatti neanche i Cullen fanno eccezione: la famiglia di Edward è quindi composta da persone che, proprio come Bella nel corso della saga di Twilight, sono andate incontro a una trasformazione.

Trasformazione avvenuta però a fin di bene: il patriarca della famiglia, Carlisle Cullen, tramutava infatti in vampiri soltanto quegli individui ormai destinati a morte certa, in modo da salvargli la vita. Così andarono dunque le cose per Edward, Esme, Rosalie ed Emmett, mentre Alice e Jasper (e Bella in seguito, naturalmente) si unirono alla famiglia a status di vampiro già acquisito.

Conoscevate questo retroscena sulla famiglia Cullen? Fatecelo sapere nei commenti!