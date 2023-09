Perché nei credit di Ocean's Eleven Julia Roberts viene trattata come un'esordiente?

Con Ocean's Eleven Steven Soderbergh mise insieme uno dei cast più imponenti dei primi anni 2000: il remake di Colpo Grosso poteva contare su gente come George Clooney, Brad Pitt, Andy Garcia, Matt Damon e Julia Roberts, ma nonostante l'innegabile portata di simili nomi ne trattò uno come fosse quello di un'esordiente.

Già, perché ad alcuni, all'epoca dell'uscita in sala del film il cui cast giocava d'azzardo durante le pause, saltò immediatamente all'occhio un dettaglio dei titoli di coda: mentre scorrono i credit del film, infatti, possiamo notare la scritta "introducing Julia Roberts as Tess", dicitura che viene solitamente utilizzata per quegli attori e quelle attrici al loro primo ruolo importante (se non al loro primo ruolo in assoluto).

Perché adottare una soluzione simile per una star come Roberts, che all'epoca era già una diva di prima grandezza dopo successi come Pretty Woman, Notting Hill, Se Scappi ti Sposo o Erin Brockovich? La spiegazione è molto semplice: si trattò di un semplice scherzo da parte della produzione. All'epoca la star de Il Rapporto Pelican era l'attrice più pagata di tutti i tempi, ed aveva da poco portato a casa un Oscar: perché, allora, non prendersene gioco in piena linea con l'atmosfera scanzonata che regnava sul set? E voi, avevate fatto caso a questo dettaglio? Fatecelo sapere nei commenti!