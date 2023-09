Perché continuano ad uscire film su John Wick? 'Il fatto è che amo Keanu Reeves'

John Wick è certamente uno dei franchise di maggior successo degli ultimi anni. La di film d'azione con protagonista Keanu Reeves ha infatti il merito di saper intrattenere il pubblico con numerose sequenze d'azione di alto livello, regalando ore di divertimento ineguagliabili.

Eppure, nonostante tutto questo successo, che ha anche garantito l'arrivo di Continental, spin-off di John Wick, la vera motivazione per cui Chad Stahelski continua a dirigere questi film è di tutt'altra specie.

Il regista è apparso di recente nel podcast Happy Sad Confused, in cui ha rivelato di sentirsi davvero fortunato ad aver lavorato con un cast di prim'ordine con questi film. Quando gli è stato chiesto se tornerebbe mai per John Wick 5, il cineasta ha rivelato che gli piacerebbe tornare per un nuovo capitolo.

"Sai perché ne farei ancora uno? Perché amo Keanu Reeves e perché adoro questo genere, mi lasciano molta libertà creativa. Mi piace tutto di questo lavoro. Si è vero, è un compito difficile e stressante, mi chiedo sempre come superarmi, come sorprendere il pubblico, è uno stress continuo...ma ne adoro ogni minuto".

Nonostante tutta la buona volontà però, sembra che al momento non ci siano piani per John Wick 5, ma dopotutto stiamo parlando di un franchise che vedrà l'arrivo di ben due nuove serie tv che ne espanderanno l'universo, quindi perché non pensare a tornare anche con un nuovo progetto sul grande schermo?

Voi che ne pensate? Nell'attesa ecco l'ultimo trailer di The Continental.