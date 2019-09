Ecco perché Colin Trevorrow rifiutò la regia di Guardiani della Galassia

Non tutti sanno che James Gunn, oggi confermatissimo alla guida dei film sui Guardiani della Galassia, non fu in realtà la prima scelta di Marvel per dirigere la sgangherata banda spaziale: il primo ad essere contattato fu infatti Colin Trevorrow, che però rifiutò l'offerta.

Il regista di Jurassic World ha spiegato solo ora i motivi che lo spinsero a declinare l'invito ad entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, ammettendo con onestà che film del genere dovrebbero essere diretti solo da chi ama quei personaggi da anni, al punto da saper tirare fuori da loro soltanto il meglio.

"Parlammo di Guardiani della Galassia un sacco, un sacco di tempo fa. Sì, molto molto presto. Fu una bellissima conversazione. Ma io non sono mai stato un ragazzino amante dei fumetti. Non era il mio tipo di roba. Ero più un ragazzo da Star Wars, da Indiana Jones, da Spielberg, quello era il mio mondo. Così ci fu questa bella conversazione, ma ci sarebbe stato bisogno da parte mia di un po' di comprensione in più della materia, sai, hai bisogno di qualcuno che sia cresciuto amando queste cose" ha raccontato Trevorrow.

Un atto di onestà intellettuale che ha portato ai risvolti che tutti sappiamo e che nessuno crediamo rimpianga, tanto che il momentaneo allontanamento di James Gunn dalla Disney fu preso dai fan come un vero e proprio lutto. Il primo film del franchise continua comunque a far parlare di sé: solo recentemente è stato infatti rivelato che Thanos, inizialmente, avrebbe dovuto coprire un ruolo molto più importante nel film. Pare inoltre che alcuni fan siano sulla buona strada per scoprire il grande easter egg nascosto da James Gunn.