Perché Clint Eastwood ringraziò Gene Hackman per Gli spietati?

Gli Spietati ha rappresentato un punto di svolta per la carriera di Clint Eastwood regalandogli i suoi due primi premi Oscar e rilanciandolo definitivamente dopo un passato intarsiato di successi. Per la riuscita del film, però, Eastwood deve un ringraziamento a Gene Hackman, che ha deciso di prendervi parte nonostante le pressioni della figlia.

Dopo aver riportato le parole di John Malkovic, felice di aver rifiutato un ruolo in Gli Spietati, torniamo a parlare del capolavoro di Clint Eastwood per raccontare di come Gene Hackman abbia invece accettato di lavorare al film di Eastwood nonostante le pressioni familiari e di quanto sia stata fondamentale la sua presenza per l’opera del filmmaker californiano.

Pare infatti che, visto il desiderio della figlia di non vederlo più in ruoli eccessivamente violenti, Hackman non fosse del tutto convinto a prendere parte al film, facendosi però in seguito convincere da Eastwood.

Il regista lo avrebbe incontrato per spiegargli come l’opera raccontasse di un ex pistolero tornato in azione per vendicare un brutale attacco a una prostituta e che non fosse in alcun modo una glorificazione della violenza.

Anni dopo, parlando della pellicola Clint Eastwood avrebbe detto: “Ho fatto altri western e altri film di altro genere, ma quel film era differente. Aveva uno script molto interessante e i personaggi erano differenti rispetto agli altri film western”.

Insomma un Clint Eastwood che deve moltissimo alla scelta di Gene Hackman di prendere parte a un progetto che, d’altra parte ha permesso anche all’attore di vincere il suo secondo Oscar per l’interpretazione e a noi di poter godere di un ottimo film capace di dare nuova linfa a un genere e di svecchiarlo nel migliore dei modi. Vi lasciamo, in questo senso, a un approfondimento su Gli Spietati.