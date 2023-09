Perché Clint Eastwood rifiutò Apocalypse Now? Il clamoroso no dell'attore a Coppola

Apocalypse Now è, sicuramente, uno dei film con la lavorazione più problematica della storia del cinema. Prima che la pellicola venisse effettivamente realizzata, pare che Francis Ford Coppola avesse ricevuto un incredibile rifiuta da parte di uno dei volti più noti di Hollywood.

A dire di no al regista era stato niente poco di meno che Clint Eastwood. L'attore, per gran parte della sua carriera si è occupato di ricoprire il ruolo dell'uomo rude, d'azione e di poche parole sempre pronto a sporcarsi le mani per arrivare ad un risultato. Ad oggi sembra quasi impossibile che un attore come Clint Eastwood abbia potuto rifiutare di collaborare con Francis Ford Coppola che, già all'epoca, si era fatto un nome nel mondo del cinema hollywoodiano.

Tuttora Francis Ford Coppola parla di Apocalypse Now non come un film contro la guerra. La scelta di Eastwood di rifiutare di lavorare Coppola, pare fosse legata indirettamente all'avvicinamento di Steve McQueen al ruolo del Colonnello Kurtz. L'eccessivo stipendio richiesto aveva portato la produzione ad archiviare la proposta e a richiedere Eastwood come possibile rimpiazzo. L'attore ammise di aver rifiutato di partecipare al film poichè non aveva "capito bene" la pellicola e ciò lo metteva in difficoltà nell'interpretare il personaggio.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi raccontiamo tutte le follie di Francis Ford Coppola per Apocalypse Now. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!