Perché Civil War è perfetto per essere visto dopo La zona d'interesse: il nuovo film di Alex Garland,ora al cinema in Italia con 01 Distribution, sembra la risposta involontaria al capolavoro di Jonathan Glazer, e in un certo senso né è anche il controcampo.

Il film Premio Oscar La zona d'interesse, vincitore della statuetta per il miglior film internazionale agli Academy Awards 2024, si è imposto nel mondo del cinema grazie al suo straniante punto di vista, attraverso il quale Glazer (britannico, come Garland), insieme ad un terrificante sound design, ha creato probabilmente il più grande film moderno sul fuoricampo, su ciò che succede quando non guardiamo o scegliamo di non guardare, se quello che si cela al di là dei muri e del nostro sguardo.

Al contrario, invece, Civil War fa esattamente l'opposto: nel film, che inizia proprio da un'immagine fuori fuoco e da una macchina fotografica puntata verso quella stessa immagine incorniciata dalla televisione, è quasi come se il vedere fosse un bisogno, come se l'atto stesso di riuscire a vedere possa essere una testimonianza dell'evento che si sta vedendo, possa farlo accadere addirittura.

Laddove Glazer lascia tutto fuori campo e gioca sul contesto, Garland nel campo si butta con o senza elmetto e rinuncia totalmente al contesto (non vengono fornite informazioni sul conflitto in generale) e realizza una messa in scena capace di coniugare lo spettacolo cinematografico e il reportage sul terreno.

