Perché Cillian Murphy non fa foto con i fan? Il motivo vi sorprenderà

Se a molti di noi capitasse di incontrare Cillian Murphy per strada, il primo pensiero istintivo sarebbe quello di chiedergli una foto assieme. Ebbene, dovete sapere che lui molto probabilmente rifiuterebbe. Ma perché?

Cillian Murphy vorrebbe un’ultima stagione di Peaky Blinders per poter tornare nei panni di Tommy Shelby, uno dei ruoli che ha accresciuto di molto la sua fama. Ma la sua notorietà non sempre lo ha portato a situazioni piacevoli, e l’attore si è spesso dichiarato contro la presenza costante delle telecamere o fotocamere nella vita delle celebrità. Queste le sue parole a un fan che gli chiese una foto: “Oh no io non faccio foto. È meglio salutarsi e avere una piccola chiacchierata. Non è necessario avere un registro fotografico di tutti i luoghi in cui si è stati in un giorno.” Un approccio con i fan diverso ma perfettamente legittimo.

In un’intervista con il The Guardian, la star aveva ribadito la sua posizione: “Non esco molto. Non mi piace che la gente scatti foto di nascosto. È così strano. Penso che questa cosa di avere macchine fotografiche dappertutto sia qualcosa che dobbiamo risolvere". Cillian Murphy si è anche schierato contro i press tour di Hollywood.

E voi siete d’accordo con l’opinione del protagonista di Oppenheimer? Fateci sapere la vostra nei commenti.