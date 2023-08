Perché Christopher Nolan si è scusato con Florence Pugh per il suo ruolo in Oppenheimer?

Questa settimana Oppenheimer arriva finalmente anche in Italia, distribuito da Universal Pictures a partire dal 23 agosto, e sono molte le curiosità sul film di Christopher Nolan che il pubblico del Bel Paese vuole conoscere.

Ad esempio, sapete perché Nolan si è scusato con Florence Pugh dopo averle offerto un ruolo in Oppenheimer? La giovane attrice britannica lo ha rivelato nel corso di una recente intervista promozionale concessa a MTV, e registrata prima degli scioperi SAG-AFTRA: durante la chiacchierata Florence Pugh, che nel film interpreta l'amante di Oppenheimer, la comunista Jean Tatlock, ha ricordato il momento in cui ha ricevuto l'offerta per il ruolo direttamente da Nolan in persona, insieme a delle scuse molto particolari...

"Sapevo che Chris voleva che io sapessi che non sarebbe stato un ruolo molto importante e si scusò per questo e mi disse che avrebbe capito se avessi rifiutato, perché avrei avuto davvero poche scene in totale. Io lo guardai allibita e gli dissi che non mi importava. Sarei stata disposta a far parte di questo anche a costo di interpretare la barista di una caffetteria sullo sfondo." L'attrice ha aggiunto: "Ricordo che Nolan si è scusato per me per le dimensioni ridotte del ruolo, e io ero lì che lo guardavo: 'Ma per favore, non devi scusarti!'. Lui mi disse: 'Facciamo così, ti mando la sceneggiatura, tu la leggi e decidi: onestamente, se sceglierai di rinunciare a causa della parte ridotta lo capirò.'"

Ricordiamo che le scene di nudo di Florence Pugh in Oppenheimer hanno fatto parecchio scalpore in giro per il mondo, soprattutto in India: scoprite perché cliccando sul link evidenziato.