Perché Christopher Nolan non fa film lineari?

Se c'è una cifra stilistica che Christopher Nolan ha nei suoi film è decisamente la non linearità. Il regista spezza, divide e incastra i piani temporali manipolando la trama, ma la domanda è: perché Nolan non fa film lineari? Ecco la sua risposta.

È un elemento della sua filmografia del quale Christopher Nolan ha parlato più volte, sottolineando che stando a lui sta tutto nel mistero, ed è per quello che utilizza strutture narrative non lineari. Secondo Nolan infatti non è un discorso di semplicità o complessità del film, ma appunto di struttura.

Christopher Nolan ha infatti imbastito un discorso sulle narrative più dense e complesse, che per lui sono ritornate in auge nel cinema con l'arrivo dei DVD e dello streaming. Questo perché puoi fermare il film, ritornare indietro, riguardare determinate scene per capire meglio quello che sta succedendo.

Ma per Nolan il punto resta sempre il mistero, soprattutto in un cinema con il pubblico. Per lui il compito di un regista è quello di non far capire subito la storia allo spettatore: deve sempre saperne un pochino di più rispetto al pubblico, senza essere però troppo avanti. Così come non deve rimanere troppo indietro, altrimenti la gente capisce le cose prima che tu gliele faccia vedere.

Ecco perché utilizza sempre questo metodo di narrazione, per tenere lo spettatore sul filo e rivelare tutto soltanto alla fine, un po' come aveva raccontato per The Prestige (e se volete ecco anche la spiegazione del finale di The Prestige).

Quindi Christopher Nolan non fa film lineari per il mistero, secondo lui uno degli elementi più importanti per un cineasta. E voi siete d'accordo con questa visione del cinema o no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo proprio alla spiegazione delle linee temporali di Oppenheimer.