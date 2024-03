Perché Christian Bale non interpreterà mai James Bond? Per l'attore è offensivo

Christian Bale ha interpretato uno dei serial killer più famosi nella storia del cinema ma non interpreterebbe mai James Bond. Il motivo potrebbe stupirvi ed è legato strettamente alle origini del personaggio nata dalle penna di Ian Fleming.

L'ascesa di Bale fu segnata dal folle ruolo di Patrick Bateman e dopo aver affascinato il pubblico, attirò anche l'attenzione di molti produttori tra cui tra produttrice dei film di James Bond, Barbara Broccoli che affermò: "il ruolo dello 007 sarebbe stato assegnato a Christian Bale se richiesto". Ma quella richiesta non arrivò mai da parte della star di Batman Begins.

È difficile immaginare che un attore non voglia interpretare l'iconico James Bond sul grande schermo, abbandonando la strada per la consacrazione definitiva, ma Christian Bale ha sempre avuto le idee chiare e il motivo dietro il suo rifiuto era semplice: il franchise di James Bond è troppo britannico. Per Bale, infatti: "James Bond incarna ogni spregevole stereotipo sull’Inghilterra e sugli attori britannici", e gli obiettivi dell'attore andavano in tutt'altra direzione.

Il franchise, dopo l'addio di Daniel Craig, sembrerebbe aver trovato la sua spia: Aaron Taylor-Johnson potrebbe essere il nuovo James Bond: ma sarà l'attore britannico il volto giusto per il nuovo 007?

