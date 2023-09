Perché Chris Evans vuole prendersi una pausa? 'Potrei anche mettermi a fare mobili'

A Chris Evans il personaggio di Captain America manca davvero tanto, perciò resta da chiedersi se riuscirà a tornare nel Marvel Cinematic Universe in qualche modo. Al momento, però, l'attore vuole rimanere lontano dai riflettori: stando alle sue parole, infatti, riuscirebbe a trovare l'equilibrio anche cessando la carriera.

"Potrei semplicemente realizzare mobili, senza venderli a nessuno, ed essere comunque felice" ha dichiarato Evans in una recente intervista, soprattutto perché non vuole "occupare troppo spazio" all'interno del settore cinematografico; ma non disdegnerebbe neanche "un semplice spinello" per intrattenersi in altri modi.

"A volte mi chiedo se mi manchi qualcosa" ha continuato. "Voglio dire, sono una persona motivata: ho molta energia, mi sveglio presto, riempio tutte le mie giornate, ma non rimango sempre focalizzato sulla recitazione. Anzi, a volte leggere una sceneggiatura è l'ultima cosa che vorrei fare. Non è certo qualcosa di cui non riuscirei a vivere senza".

In definitiva, il messaggio appare chiaro: "Spero di recitare un po' meno, nella mia vita. Ho altri interessi. Non ho mai scalato alcun tipo di montagna in questo ambito. Non ho Oscar, ad esempio. Ma mi sento comunque soddisfatto".

Al contrario, Evans ritiene che una star del MCU in particolare sia molto distante dal suo modo di essere e di vedere la vita: "Qualcuno come Robert Downey Jr. entra nella stanza e la riempie col suo carisma. È una tale presenza, una tale forza. Magnetico oltre ogni dire. Lascia che sia lui il leader, o ad avere il microfono, a pronunciare le battute!".

