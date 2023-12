Perché Charlize Theron è stata sostituita da Anya Taylor Joy nel film di Mad Max Furiosa?

Perché Charlize Theron è stata sostituita da Anya Taylor Joy in Furiosa: A Mad Max Saga? Nonostante la prova iconica della star nei panni dell'Imperatrice Furiosa nel capolavoro del 2015 Mad Max: Fury Road, il suo recasting è stato dettato da una ragione molto specifica.

Come confermato ufficialmente dal primo trailer di Furiosa: A Mad Max Saga, il nuovo film del franchise creato da George Miller - il primo spin-off in assoluto della serie cult - sarà un prequel degli eventi di Fury Road: la storia sarà ambienta nel corso di un arco temporale di quindici anni e avrà interamente luogo nel passato, rispetto al film del 2015, e Furiosa sarà molto più giovane rispetto alla versione che tutti i fan già conoscono. La premessa del progetto dunque giustifica da sola la decisione di rimpiazzare Charlize Theron, dato che sarebbe stato impossibile ringiovanire digitalmente la star premio Oscar per l'intera durata del film.

La trama ufficiale di Furiosa: A Mad Max Saga specifica che il film inizierà quando la giovane Furiosa sarà rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri e consegnata nelle mani di un'orda di motociclisti guidata dal signore della guerra Dementus (interpretato da Chris Hemsworth). La storia sarà ambientata 45 anni dopo la fine del mondo e probabilmente terminerà ricollegandosi al periodo di Mad Max: Fury Road, dato che la trama anticipa che il film seguirà l'odissea di Furiosa per tornare finalmente a casa, cosa che avverrà solo in Fury Road.

Furiosa: A Mad Max Saga uscirà il 23 maggio 2024. Per altri contenuti, scoprite che fine ha fatto Mad Max: Wasteland, il sequel di Fury Road.