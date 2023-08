Perché Charlize Theron si scusó con Clint Eastwood? Tutta la storia

Charlize Theron, circa dieci anni fa, si scusò con Clint Eastwood. Ma cosa provocò tensione tra l'attrice e il regista? Ufficialmente non c'è mai stata alcuna collaborazione cinematografica tra i due, ma per J. Edgar ci fu una piccola possibilità poi sfumata. Lo scontro tra Theron e Eastwood si sviluppò proprio per il film con Leonardo DiCaprio.

A Charlize Theron fu, infatti, offerto il ruolo dell'assistente di J. Edgar, Helen Gandy. Dopo l'offerta, l'agente dell'attrice, William Morris Endeavour non avrebbe atteso la risposta di Theron dando per scontato che la star di Monster fosse interessata e dunque, confermando, il coinvolgimento dell'attrice nel film. Peccato che Charlize Theron avesse altri piani e tra questi non c'era J. Edgar di Clint Eastwood.

Quando le voci hanno iniziato a circolare con maggiore pressione, Theron ha dovuto scusarsi personale con Eastwood per quanto successo. Dopo le scuse, non ci furono più problemi tra i due e il regista affidò il ruolo di Helen Gandy a Naomi Watts. Tutto è bene quello che finisce bene!

Malgrado le aspettative dei fan, Charlize Theron non sa quando tornerà nell'MCU ma sembrerebbe essere certa la sua presenza nell'undicesimo film della saga di Fast&Furious. Clint Eastwood, invece, ha appena iniziato le riprese di Juror 2, confermando di non avere nessuna intenzione di mollare il set!