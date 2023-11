Perché Cameron Diaz rifiutò il ruolo di Sue Storm ne I Fantastici 4? Il motivo vi stupirà

Prima di arrivare a scegliere Jessica Alba per il ruolo di Sue Storm nel film de I Fantastici 4 nel 2005, la produzione analizzò tantissime attrici al picco della loro carriera in quel periodo e, tra loro, c'era anche Cameron Diaz. L'attrice, però, decise di rifiutare il ruolo per un motivo particolare.

Prima che Tim Story diventasse regista de I Fantastici 4, la regia era passata anche nelle mani di Sean Astin, famoso per aver interpretato il ruolo di Sam ne Il Signore degli Anelli. L'attore, aveva un'idea molto particolare del film che doveva essere realizzato e vedeva come incarnazione perfetta di Sue Storm l'attrice di The Mask e Tutti pazzi per Mary. L'attrice, infatti, fu addirittura contattata dalla produzione ma decise di rifiutare bruscamente l'offerta lasciando tutti senza parole per la sua reazione particolarmente irruenta ed inaspettata.

"Ho provato a convincere Cameron Diaz a interpretare Sue Storm", ha raccontato Sean Astin durante una convention al Comic-Con di San Diego nel 2019. “ Ma lei diceva 'aspetta, per quanto tempo devo stare al trucco?' E ho pensato 'beh, sai, per un po'" ha raccontato l'attore anticipando qualche sua conversazione avuta con la collega. La Diaz rifiutò l'offerta nonostante Sue Storm sia un personaggio che, di base, non è sottoposta ad una grandissima fase di trucco. Tra gli attori che provarono il provino de I Fantastici 4 c'era anche Mads Mikkelsen che definì la sua prova come "umiliante".

Stan Lee pare fosse innamorato del film de I Fantastici 4 nel 2005.