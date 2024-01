Perchè Brie Larson non era convinta di accettare Captain Marvel?

Brie Larson torna a parlare di Captain Marvel: l'attrice rivela che accettare il ruolo di una delle supereroina di punta del MCU non è stato così semplice. Il motivo risiede nella sua esperienza attoriale: recitando fin dall'infanzia, è difficile trovare la propria identità, secondo Larson.

"Ho capito che se reciti da quando avevi sette anni, ci sono molte storie dentro di te che in realtà non sono tue. È stata una benedizione poter interpretare tutti questi personaggi diversi, ma è anche disorientante. E travolgente" ha dichiarato l'attrice di Room. Quando è arrivata l'offerta della Marvel per il personaggio di Captain Marvel, il pensiero di dover interpretare quel ruolo per diversi film ha fatto esitare Larson, indecisa sull'accettare o meno. Alla fine Larson ha deciso di vestire i panni di Captain Marvel: "Il modo perfetto per trarre vantaggio dai confini sfumati tra la mia arte e la mia identità è quello di interpretare un'eroina". L'iniziale ricezione del pubblico non è stata molto benevola nei confronti di Larson: la sua performance era risultata poco convincente, e il personaggio di Carol Danvers non era molto amato. Ma con The Marvels Larson è riuscita a farci cambiare idea.

Ci saranno altre storie con protagonista Captain Marvel? Brie Larson sembra ottimista a riguardo: "Non voglio che la Marvel mi venga a cercare. Ma c'è qualcosa. C'è decisamente qualcosa, per rispondere alla tua domanda, che vorrei dire, ma non lo farò" ha dichiarato l'attrice in un'intervista per ET. Insomma, nonostante i tentennamenti iniziali sembrerebbe che Larson abbia imparato ad amare il personaggio di Carol Danvers, e non veda l'ora di continuare a raccontare la sua storia. Cosa avrà in riserva la Marvel per Captain Marvel? Qui potete scoprire tutto quello che sappiamo su un futuro Captain Marvel 3.