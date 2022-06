Perché Brad Pitt non è orgoglioso del ruolo di Achille nel kolossal Troy?

Nonostante faccia sicuramente parte della lista dei suoi film più famosi, Brad Pitt non è un fan della sua interpretazione di Achille né tanto meno di Troy, il kolossal epico di Wolfgang Petersen tratto dall'opera di Omero sulla caduta di Troia.

In un'intervista col New York Times, infatti, l'attore confessò che il film gli fu 'imposto' dallo studio, in un momento in cui la sua carriera stava seguendo una strada molto più legata ai film autoriali: "Troy è stato una svolta decisiva per la mia carriera, perché ne sono rimasto deluso. Non riuscivo a capire cosa stessi facendo su quel set, non riuscivo ad uscire dal centro dell'inquadratura. Mi stava facendo impazzire. Lavorare con David Fincher mi aveva viziato. Non è un'accusa a Wolfgang Petersen, è un grande autore e Das Boot è uno dei più grandi film di tutti i tempi. Ma ad un certo punto Troy è diventato qualcosa di molto commerciale. Ogni scena era enfatizzata per ribadire: 'Ecco che arriva l'eroe!' Non c'era nessun mistero. Da allora ho deciso che avrei investito solo in 'storie di qualità', in mancanza di un termine migliore. È stato un cambiamento netto che ha segnato il decennio successivo della mia carriera."

Dopo "Troy", Brad Pitt è apparso in qualche progetto commerciale (Mr. and Mrs. Smith, il recente The Lost City) ma tendenzialmente è passato sempre per progetti più specifici come Babel, L assassinio di Jesse James del codardo Robert Ford di Andrew Dominik, The Tree of Life, Moneyball e La grande scommessa, un percorso che alla fine lo ha portato a C era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e all'Oscar come miglior attore non protagonista.

"Troy mi ha davvero costretto a riflettere su ciò che volevo fare con la mia carriera. Ho dovuto accettare la parte di Achille per forza perché - credo di poterlo dire ora che sono passati tanti anni - avevo già detto di no ad un film dello studio e quindi ho dovuto prendere la parte che volevano darmi. Non è stato doloroso e non lo rimpiango, ma mi sono reso conto che il modo in cui veniva raccontato il film non era quello che avrei voluto io."

