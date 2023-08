Perché Brad Pitt ha denunciato Angelina Jolie?

La faida tra Brad Pitt e Angelina Jolie è lungi dalla fine. I due, una coppia stabile per ben dodici anni, sono più decisi che mai a farsi la guerra. Negli ultimi tempi è emersa una nuova accusa da parte dell'attore: per quale motivo ha denunciato Angelina?

L'accusa riguarderebbe la vendita della propria quota di Château Miraval (azienda vinicola a Correns, nel sud della Francia) ad un oligarca russo. Il vigneto sarebbe stato acquistato insieme nel lontano 2008. Secondo Pitt, la Jolie avrebbe bypassato l'"accordo scritto a mano" tra loro due, per cui le quote non dovevano essere vendute. Questa è l'ultima accusa di Brad Pitt verso l'attrice.

Tra malattia, carriera, vita personale...cosa sta succedendo a Brad Pitt? Questo ci chiedevamo lo scorso anno, prima che uscisse Babylon di Damien Chazelle di cui è protagonista insieme a Margot Robbie, Tobey McGuire, Diego Calva e molti altri. L'attore soffre di prosopagnosia, una malattia che non gli consente di riconoscere i volti delle persone. Il riscontro sulla vita personale ma anche su quella lavorativa è inevitabile. L'attore infatti ha più volte affermato di essere agli sgoccioli della sua carriera, motivo per il quale i ruoli che affronterà in futuro saranno scelti con molta cautela e criterio.