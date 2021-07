Perché Black Widow è ambientato dopo Civil War? Tutti i retroscena sul nuovo film Marvel

In una nuova intervista promozionale Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ha spiegato perché Black Widow è ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War.

Dopo un decennio di apparizioni sparse in sette film diversi, infatti, Scarlett Johansson ha potuto godere di un film stand-alone dedicato alla sua Natasha Romanoff: Black Widow è disponibile nei cinema e su Disney+ e rappresenta un'ultima avventura 'midquel' che funge da canto del cigno per il personaggio. In un'intervista concessa ad EW, Kevin Feige ha parlato della decisione di posizionare Black Widow in uno specifico punto della vasta e lunghissima timeline del MCU. Ecco la sua dichiarazione:

"C'è un momento molto specifico in Civil War in cui Natasha ha una conversazione con Tony Stark e poi esce dall'inquadratura, dopodiché c'è una scena in Infinity War dove ricompare ad Edimburgo insieme a Sam Wilson e Steve Rogers. Perché Black Widow si svolge dopo Civil War e prima di Infinity War? Questo film voleva colmare quella lacuna: non solo riempie il vuoto di ciò che Natasha ha fatto in quel periodo, ma racconta anche tanti altri momenti e aspetti della sua vita che sarebbero stati importanti per comprendere Infinity War e Endgame. Questo film ha delle idee molto specifiche sulla famiglia, e ci mostra Natasha come molto scettica al riguardo. Ma gli Avengers diventeranno la sua idea di famiglia."

Per altri approfondimenti sul film dei Marvel Studios, recuperate la nostra analisi di Black Widow attraverso tre scene fondamentali. Avete già visto il film? Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.