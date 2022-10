Perché Batman ama comparire alle spalle dei suoi amici? La DC lo ha finalmente svelato!

Perché Batman ama comparire alle spalle dei suoi amici e colleghi, rischiando di spaventarli e cogliendoli sempre di sorpresa? Per anni questa situazione è stata dipinta i tantissimi modi diversi tra fumetti, film, serie tv e videogame, ma adesso DC Comics ha finalmente risposto alla domanda.

Questa famosa bat-curiosità è stata affrontata nel nuovo "The Batman: Audio Adventures" #1, un nuovo fumetto collegato all'omonimo dramma audio di HBO Max: e, a quanto pare, c'è una vera e propria logica nella decisione di Batman. Come rivela il supereroe di Gotham City al commissari James Gordon nella tavola a fumetti che potete trovare in calce all'articolo: "È il principio del panopticon. Sai che non posso sempre stare a guardare, ma non sei mai sicuro che non lo stia facendo".

Il panopticon di cui parla Batman è un progetto realizzato dal filosofo inglese Jeremy Bentham alla fine del 1700 col quale venne 'escogitato' il carcere perfetto. Panopticon significa "onniveggente" in greco, e il progetto di Bentham riguardava un carcere circolare dove i prigionieri erano sempre in vista delle guardie di sicurezza: sebbene sarebbe stato tecnicamente impossibile per le guardie sorvegliare costantemente i prigionieri, Bentham teorizzò che la struttura del carcere avrebbe dato ai prigionieri la sensazione di essere costantemente osservati, e di conseguenza si sarebbero sforzati di comportarsi bene. Chissà se Matt Reeves utilizzerà questa nozione anche per l'attesissimo The Batman 2, dato che già il primo The Batman poneva l'accento sull'impossibilità di Bruce Wayne di essere ovunque e contemporaneamente a Gotham in una delle prime scene del film.

