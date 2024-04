Perchè Bane de Il Cavaliere Oscuro è così diverso dai fumetti?

Mentre impazza il trailer di Joker: Folie à Deux, parliamo di Bane, un altro nemico storico di Batman. Perfido villain de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, il personaggio interpretato da Tom Hardy presenta non poche differenze rispetto al suo corrispettivo dei fumetti.

Per la sua opera del 2012, Christopher Nolan si ispira prevalentemente a “Il ritorno del cavaliere oscuro” (1986) di Frank Miller, ma non per quanto riguarda la figura di Bane, che ci viene presentato in un fumetto del 1993, dal titolo “La vendetta di Bane”, per poi essere sviluppato nella saga di “Knightfall”. Il Bane “fumettistico” trascorre la sua infanzia nel carcere di Peña Duro, dove viene imprigionato sin da piccolo, con l’unica colpa di aver ereditato i crimini di cui sono accusati i genitori. Un’infanzia solitaria, vissuta all’insegna della paura, e culminata con l’iniezione del Venom, siero in grado di conferirgli una forza sovraumana (a proposito, sapevate che per un po' si era ipotizzato che il Venom fosse presente anche in The Batman di Matt Reeves?). Si tratta di una sostanza di cui Bane diventa dipendente a tal punto da assumerla per mezzo della sua maschera, che invece nel film conteneva un antidolorifico. Dopo la fuga dal carcere, Bane intraprenderà la sua crociata contro Gotham City, riscontrandovi la stessa desolazione sperimentata a Peña Duro. Una vera e propria ossessione, destinata a riversarsi proprio su Batman, piegato a più riprese dagli attacchi di Bane (e in maniera molto più sconvolgente rispetto a ciò che vediamo nell’opera filmica), e vera e propria nemesi di quest’ultimo.

Stanno qui le principali differenze rispetto al film, che rielabora le origini del personaggio e quindi le sue motivazioni: presentato da Nolan come un ex membro della Setta delle Ombre, Bane vuole portare a termine la missione di Ra’s al Ghul, spazzando via Gotham perché luogo di corruzione e decadenza. A cambiare drasticamente è quindi anche il rapporto con Talia, che nel film si risolve in una collaborazione attiva volta a vendicare il padre di lei e a portare a termine la sua missione. Aspetto totalmente assente dal fumetto, con i due personaggi che sviluppano l’ostilità verso Bruce Wayne in maniera totalmente autonoma l’uno rispetto all’altra. Se, in questo caso, la lotta con Batman si ricollegava all’interiorità e alla storia unica del personaggio di Bane, che scorgeva nel Cavaliere Oscuro il simbolo di tutto ciò che gli era stato rubato nella vita, Christopher Nolan la associa invece ad un twist narrativo, in parte depotenziando la portata tragica dello scontro originario tra i due personaggi.

