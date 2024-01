Perché Ballerina con Ana de Armas e Keanu Reeves sarà un prequel? Colpa di John Wick 5

Dopo aver criticato la serie tv The Continental, dedicata alla giovinezza del suo personaggio Winston, l'attore Ian McShane ha discusso del secondo prequel del franchise di John Wick, il film per il cinema Ballerina.

Da non confondere con Ballerina di Netflix, che oltre al titolo identico condivide una premessa molto simile a quella del nuovo capitolo della saga di John Wick, Ballerina di Lionsgate sarà interpretato da Ana de Armas e includerà la partecipazione di diversi volti noti del franchise, come l'amatissimo Keanu Reeves e lo stesso Ian McShane, che torneranno rispettivamente nei panni di John Wick e di Winston.

Come detto il film sarà un prequel, e più precisamente avrà luogo tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4, e McShane ha parlato proprio di questo aspetto durante una recente intervista con Collider: "Lo scopo è mantenere viva la suspense in vista di John Wick 5. Questo nuovo film è ambientato tra John Wick 3 e John Wick 4, perché c'è anche Keanu. Non potevamo ambientarlo dopo John Wick 4, perché altrimenti i social media sarebbero impazziti: in questo modo, invece, puoi continuare a far finta che potrebbe non esserci un John Wick 5", ha detto l'attore.

John Wick 5 è stato annunciato ufficialmente da Lionsgate, ma al momento non è chiaro quando (e se) verrà realizzato. Nell'attesa, ricordiamo che Ballerina uscirà nelle sale il 7 giugno 2024.