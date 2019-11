Perchè Avengers: Endgame e Toy Story 4 hanno lo stesso finale secondo un fan

A quanto pare, Avengers: Endgame e Toy Story 4, due dei più grandi successi del 2019 in casa Disney, avrebbero un finale davvero, davvero simile. Quasi identico.

Anche senza l'aiuto del web, una certa somiglianza tra l'epilogo del quarto film sugli Avengers, Avengers: Endgame, e il quarto (visto, già cominciamo!) capitolo della saga sui giocattoli targata Pixar l'avevamo effettivamente notata.



Entrambi i film, infatti, dovrebbero rappresentare la conclusione della storia narrata finora, ed entrambi vedono tra i personaggi principali due "condottieri" d'accezione: nel Marvel Cinematic Universe, questi sono, ovviamente, il Captain America di Chris Evans e l'Iron Man di Robert Downey Jr.; nel mondo di Toy Story, sono lo sceriffo Woody (Tom Hanks) e l'astronauta Buzz (Tim Allen).



Un parallelo che non è passato di certo inosservato neanche tra gli attori, dato che lo stesso RDJ citò Toy Story per salutare Evans nel suo ultimo giorno di riprese nei panni di Captain America.



Ma adesso un utente di Reddit ci fa notare come anche nel finale le due pellicole sembrerebbero avere parecchie similitudini.

Nel post che potete vedere anche in calce alla notizia, VicenteG24 mette a confronto gli ultimi dieci minuti di Endgame con quelli di Toy Story.



In Endgame, vediamo Steve/Cap dire addio al suo migliore amico e agli altri, donare il suo scudo a Sam, e godersi il suo ballo (e una nuova/vecchia vita, per così dire) con Peggy, l'amore di sempre.

In Toy Story 4, vediamo Woody dire addio al suo migliore amico e agli altri, donare il suo distintivo da sceriffo a Jessie, e godersi la libertà (e una nuova/vecchia vita, per così dire) con Bo Peep, l'amore di sempre.



E mentre i commenti sottostanti sembrano virare principalmente su "Oh, il mio cuore!", a noi piacerebbe sapere cosa, invece, ne pensate voi di questi paralleli.