Perché Avengers: Endgame ha saltato il matrimonio tra Tony e Pepper?

A causa del salto temporale di 5 anni visto in Avengers: Endgame i fan non hanno potuto assistere su grande schermo ad alcuni momenti chiave dei membri della vita personale dei Vendicatori tra cui il matrimonio tra Tony Stark e Pepper Potts.

Secondo quanto rivelato dagli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, un po' in linea con il motto del film "la fine è parte del viaggio", la cosa importante era mostrare la nuova vita di Tony una volta messa (momentaneamente) da parte la sua armatura di Iron Man.

"Volevamo vedere gli effetti a lungo termine. Non penso che fosse necessario mostrare la proposta, il matrimonio e la gravidanza di Pepper Potts. Quello che volevamo vedere era una famiglia unita che funziona nel suo insieme" ha spiegato Markus durante un'intervista con Backstory Magazine (via Comicbook.com).

"Volevamo vedere il mondo distrutto dalle perdite causate dallo schiocco" ha proseguito Markus. "Il salto temporale ci ha permesso di arrivare al succo della questione molto rapidamente. Non potevamo spingerci più in là, perché quando altrimenti diventa una situazione in cui devi invecchiare tutti con la CG."

E' molto probabilmente d'accordo con gli sceneggiatori anche Kevin Feige, visto che ha da poco rivelato che non cambierebbe nulla di Endgame: il presidente dei Marvel Studios si è infatti detto soddisfatto al 100% del film diretto dai fratelli Russo. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.