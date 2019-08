Ecco perché Avenger: Endgame è uscito a un anno di distanza da Infinity War

C'è stato da pazientare un bel po', dopo l'uscita di Avengers: Infinity War, per poter scoprire quali sarebbero stati le sorti di Thanos, dei nostri eroi e dell'universo intero. Tra la prima parte della battaglia contro il Titano e Avengers: Endgame, infatti, è passato un anno intero: la scelta delle tempistiche, però, non fu casuale.

A spiegarlo, a distanza di mesi dall'uscita del film più acclamato dell'intero Marvel Cinematic Universe, è il regista Joe Russo: "Un anno era il giusto ammontare di tempo perché si approfondisse il dialogo sul film e perché si sviluppassero teorie e speculazioni su come si sarebbe risolta la cosa in Avengers: Endgame. Penso che se avessimo aspettato due anni parte di tutto ciò si sarebbe un po' dispersa" ha spiegato il regista dei due film sulla battaglia contro Thanos.

Non troppo tempo insomma, ma neanche troppo poco: come al solito in casa Marvel calcolano ogni cosa fino al più insignificante dettaglio, e il clamoroso successo di Endgame è l'ovvia conferma che le tempistiche scelte siano state effettivamente quelle perfette per l'occasione.

Su Avengers: Endgame, comunque, continuano a venir fuori curiosità ed indiscrezioni sui vari dettagli del film e su ciò che invece non abbiamo potuto vedere, come la comparsa di Red Hulk inizialmente prevista dagli autori. Kevin Feige si è in ogni caso detto pienamente soddisfatto della riuscita del film, tanto da affermare che non vi apporterebbe alcun cambiamento.