Perché il più amato film di Stephen King partì malissimo al box-office?

Le ali della Libertà è considerato a tutti gli effetti uno dei grandi capolavori del cinema, come testimoniato dalla prima posizione nella classifica di IMDb. Eppure, il film tratto dal racconto di Stephen King non riuscì ad ottenere il successo sperato al botteghino: Tim Robbins ha provato a capire i motivi dietro il flop commerciale.

Dopo aver condiviso 5 cose che non tutti sanno su Le Ali della Libertà, torniamo ad occuparci dell’adattamento cinematografico con Morgan Freeman per riportare lo stralcio dell’intervista rilasciata da Tim Robbins in occasione del venticinquesimo anniversario dall’uscita dell’opera in cui l’attore prova ad ipotizzare cosa non abbia permesso al film di diventare un successo mondiale già dalla sua uscita nei cinema.

Nella chiacchierata con Entertainment Weekly, l’attore californiano spiega: “Quando è uscito e non è stato accolto bene al botteghino, sono state addotte varie ragioni: beh, è il titolo, nessuno si ricorda il titolo. E la cosa ha senso, perché per anni, dopo l’uscita di quel film la gente veniva da me e mi diceva che gli ero piaciuto molto in quel film, Scrimshaw Reduction, o Shimmy, Shhimmy, Shake, o Shankshaw. Tanti modi diversi in cui la gente ha sbagliato”.

Ricordiamo, infatti, che il titolo originale del film, The Shawshank Redemption, che si basa sul nome del carcere fittizio in cui si svolge la vicenda raccontata, non è certamente un biglietto da visita semplice da memorizzare per l’utenza.

Allo stesso modo, Robbins ha voluto porre l’attenzione sulla complessità della narrazione e sul fatto che l'opera abbia bisogno di essere vista più volte per poter godere pienamente della sua profondità: “E quando gli è stata data una possibilità, quando la gente ha iniziato a vedere il film, è diventato un film che la gente ha dovuto guardare più volte”.

A proposito di curiosità relative al capolavoro diretto da Frank Darabont, ricordiamo di quella volta in cui una fan non voleva credere che il racconto da cui è tratto Le Ali della Libertà fosse di Stephen King.

