Perché Amanda Seyfried rifiutò Gamora? Il clamoroso errore di valutazione

La saga di Guardiani della Galassia ha contribuito a espandere il Marvel Cinematic Universe portando al successo cinematografico un manipolo di eroi molto meno conosciuti di quelli degli altri capitoli del franchise. Amanda Seyfred avrebbe potuto far parte della trilogia, se non avesse rifiutato il ruolo di Gamora, temendo il peggio per il film.

Dopo avervi mostrato i costumi per Halloween a tema Guardiani della Galassia di Bradley Cooper e Irina Shayk, torniamo a parlare della stupefacente trilogia di James Gunn per riportare la curiosità sul fatto che Amanda Seyfred abbia rinunciato a una parte nei tre film dopo aver valutato i pro e i contro della sua partecipazione.

La protagonista di Mank avrebbe potuto interpretare la Gamora del Marvel Cinematic Universe salvo declinare l’offerta temendo che la saga presentata dall’uomo che si trova ora alla guida del DCU potesse essere un flop commerciale.

Queste le parole dell’attrice in proposito: “Non volevo far parte del primo film Marvel che facesse fiasco. Ho pensato: ‘Chi vuole vedere un film su un albero parlante e un procione?’. La sceneggiatura era ottima. La mia scelta si è basata sul fatto che non volessi essere ricordata come Quella là. Perché se sei la star di un film gigantesco come quello, e il film diventa un flop, Hollywood non ti perdona. L’ho visto succedere a delle persone ed è stata una paura enorme, gigantesca. La cosa mi ha fatto pensare se ne valesse la pena”.

Il ruolo è quindi finito a Zoe Saldaña, la quale, a dirla tutta, non sembrava a sua volta completamente convinta della parte che ha poi interpretato.

Guardiani della Galassia è diventato un successo planetario tanto dal punto di vista del box office che per quanto riguardasse le critiche degli esperti e l’amore dei fan, ma si sa, col senno del poi, tutto appare molto più semplice.

