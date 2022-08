Perché Ben Affleck ha sostituito Michael Keaton in Aquaman 2? Novità sul ruolo di Batman

C'è una gran confusione riguardo ai prossimi progetti del DCEU in uscita sotto l'egida di Warner Bros. Discovery, una confusione che non risparmia neppure Aquaman & The Lost Kingdom, sequel del campione d'incassi diretto da James Wan con protagonista Jason Momoa.

Il titolo, già vessato negli scorsi mesi perché finito nel fuoco incrociato della disputa legale tra Johnny Depp ed Amber Heard, in queste ore è finito sotto la lente d'ingrandimento dei media e del pubblico a causa della sorprendente cancellazione di Batgirl. Ma facciamo un passo indietro.

Qualche giorno fa Jason Momoa ha confermato che Ben Affleck avrebbe ripreso il ruolo di Batman in Aquaman 2, spiazzando un po' tutti perché per il film era già stata filmata una scena con Michael Keaton nel ruolo di Batman: il protagonista dei Batman di Tim Burton, come sappiamo, tornerà nel ruolo del cavaliere oscuro in The Flash (film che dovrebbe essere al sicuro dai tagli di Warner Discovery) ma avrebbe anche dovuto avere un ruolo di spalla in Batgirl. Ora, col ritorno di Ben Affleck, DC ha accantonato anche la sua partecipazione ad Aquaman 2 e il motivo sarebbe legato proprio alla poca chiarezza di chi interpreta chi e per quale motivo nel DCEU (ma dai?!).

Secondo un nuovo rapporto dell'Hollywood Reporter, la scena del Batman di Michael Keaton per Aquaman & The Lost Kingdom avrebbe generato molta confusione nel pubblico durante un recente test-screening, confusione scaturita nientemeno che dal calendario delle uscite della Warner: Aquaman 2, infatti, in origine sarebbe dovuto uscire nelle sale dopo l'uscita di The Flash, vale a dire il film che avrebbe sostituito il Batman di Ben Affleck col Batman di Michael Keaton. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato in questo caso cambia eccome, perché evidentemente senza prima vedere The Flash non c'è alcun motivo per cui Michael Keaton debba o possa interagire con Aquaman nel DCEU. E considerato che, dopo i numerosi rinvii degli scorsi mesi, Aquaman & The Lost Kingdom uscirà il 17 marzo 2023, e quindi prima dell'uscita di The Flash prevista per il 23 giugno 2023, l'opzione Ben Affleck è stata necessaria per ristabilire un minimo di ordine nella sequenza temporale della saga.

Va comunque precisato che al momento non è stata fornita alcuna spiegazione né conferma ufficiale in merito all'apparizione di Ben Affleck in Aquaman and the Lost Kingdom, quindi è impossibile sapere quale influenza avrà il ruolo di Batman sul film in generale. Rimanete sintonizzati.