Perché Ben Affleck non sarà più Batman? Tutta la storia dall'inizio

Perché Ben Affleck non sarà più Batman? Riviviamo la storia dello sfortunato 'Batfleck' e cerchiamo di capire perché l'attore ha detto definitivamente addio al ruolo di Bruce Wayne.

Dopo aver esordito nei panni di Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, Ben Affleck ha ripreso il ruolo di Bruce Wayne sia in Suicide Squad di David Ayer in vista del film crossover Justice League, il disastroso cinecomic del 2017 rimaneggiato da Joss Whedon e Geoff Johns dopo l'addio di Zack Snyder. Successivamente Ben Affleck sarebbe tornato ad interpretare Batman anche per nuove scene di Justice League di Zack Snyder e più recentemente per The Flash di Andy Muschietti, che però dopo il taglio di un cameo girato per Aquaman & The Lost Kingdom segnerà l'addio definitivo dell'attore nei panni del supereroe.

Tutte queste apparizioni hanno permesso a Ben Affleck di fare la storia di Batman al cinema, ma in origine la star avrebbe dovuto realizzare anche un film spin-off stand-alone, intitolato The Batman, che avrebbe scritto, diretto, interpretato e co-prodotto con Zack Snyder. Il The Batman di Ben Affleck sarebbe stato ambientato dopo gli eventi di Justice League e prima dei sequel Justice League 2 e 3 - altri film snyderiani abortiti - ma a causa del deragliamento di quella saga dopo l'addio di Snyder anche il progetto di Ben Affleck si è arenato: l'incapacità di proseguire nello sviluppo di The Batman, sommata ai problemi personali con la moglie Jennifer Garner (dalla quale ha divorziato) e il flop al box office del suo film La legge della notte, poi, ha contribuito a far precipitare l'attore in una spirale di negatività che ha rischiato di fargli del male seriamente. Lo stesso Ben Affleck avrebbe dichiarato in seguito che se non avesse mollato Batman avrebbe finito col suicidarsi.

Alla fine The Batman è rinato sotto la guida di Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson, un progetto totalmente slegato dal resto dei film DC, e recentemente Ben Affleck ha rifiutato la proposta di James Gunn di tornare nel DCU per dirigere uno dei capitoli della nuova saga DC Studios (probabilmente il reboot di Batman: The Brave & The Bold).

Curiosamente, secondo i rumor Ben Affleck tornerà nei panni di Daredevil in Deadpool 3, dove grazie alle trame del Multiverso si riunirà con la Elektra dell'ex moglie Jennifer Garner, la cui presenza è stata confermata ufficialmente anche dalla Marvel.