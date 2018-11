Per Willem Dafoe i cinecomic di Aquaman e di Spider-Man sono due esperienze diverse

Non è la prima volta che un attore ha avuto l’opportunità di interpretare più di un personaggio tratto dal mondo fumettistico e di esempi la storia dei cinecomic ne è piena. Uno di questi è proprio il grande Willem Dafoe che in un’intervista si sofferma sulla diversità di approccio tra Aquaman e Spider-Man.

Sono passati circa 18 anni dall’avvio della trilogia diretta da Sam Raimi sul tessiragnatele, ma l’interprete farà presto ritorno sul grande schermo in un nuovo cinefumetto, sebbene appartenente alla casa rivale. Dopo aver impersonato infatti il villain del Green Goblin, per Dafoe adesso è il turno di rivederlo nel ruolo di Vulko, la figura mentore per Arthur Curry (Jason Momoa).

A proposito delle differenze nell’ambito delle due partecipazioni, ecco le parole spese da William Dafoe sul punto:

“Sono diverse. Sono molto diverse perché diversi sono gli obiettivi. Stanno lavorando con materiali differenti, con intenzioni differenti. Ma va bene così! Mi piace rimescolare perché è così che non rimani invischiato. Non cominci a credere che ci sia un unico modo di fare le cose e non cominci a ritenere che uno solo sia il modo di vivere, che ci sia un certo genere di film che valga la pena girare. Ti rende flessibile”.

La varietà dei progetti rimane un aspetto fondamentale per Dafoe nella scelta dei propri lavori:

“È stupendo ed è un privilegio essere in grado di vivere queste esperienze nuove. Non do importanza al giudizio di uno contro l’altro. Ho delle preferenze, ma non mi spingo a dirle. È come con la relazione tra il teatro e il cinema. Amo fare teatro, ma quando lo sto facendo mi manca un po’ il cinema. Quando giro i film, amo farlo, ma mi manca il teatro. Penso che faccia parte della natura umana”.

Insomma, un modo di fare molto diplomatico per l’attore statunitense che in questo modo non si esprime in modo palese circa un’eventuale preferenza verso l’uno o l’altro personaggio interpretato.

Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo-umano, mezzo-atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Aquaman debutterà nei cinema italiani a partire dal 1° gennaio 2019.