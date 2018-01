Per Stephen Lang Avatar 2 è "Avatar sotto steroidi", conferma Man in The Dark 2

L'attoretornerà su Pandora in quanto sarà nel cast dell'atteso Avatar 2 , sequel dell'incredibile successo firmato daarrivato nelle sale cinematografiche nel 2009 e che sarà nei cinema a partire dal 2020.

L'attore, che ha rivelato di voler interpretare il personaggio di Nick Fury - quello classico - al cinema, ha parlato di Avatar 2 in una nuova intervista e, in particolare, delle riprese sottomarine già confermate tempo fa da James Cameron in persona.

"Non è un segreto che stiamo facendo delle riprese sottomarine in motion capture, che è, di per sé, innovativo, una cosa mai fatta fino ad oggi" ha spiegato Stephen Lang "Non è mai stata fatta e presenta tutto un paio di nuove sfide. Ma avrete capito, dalla filmografia di James, che lui ama abbastanza l'acqua".

"E' estremamente bello, affascinante ed è una vera sfida" continua "Stiamo girando da tre mesi ed è qualcosa che non è mai stata fatta fino ad ora. In molti modi è pur sempre Avatar, ma è tipo Avatar sotto steroidi".

Nell'intervista l'attore ha poi confermato un sequel di Man in The Dark (Don't Breathe in originale), horror/thriller di Fede Alvarez uscito nei cinema nel 2016: "Oh si, stiamo facendo un sequel". Ora non resta che scoprire quando arriverà!