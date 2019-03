Per Sophie Turner X-Men Dark Phoenix è la versione 'fatta bene' di Conflitto Finale

Probabilmente la maggior parte di voi ricorderà il terzo film della prima saga sugli X-Men, Conflitto Finale. L'attrice di X-Men: Dark Phoenix, Sophie Turner, dice che il suo film è la versione fatta bene della Saga di Fenice Nera.

Sophie Turner è arrivata all'attenzione del grande pubblico grazie al ruolo di Sansa Stark ne Il Trono di Spade, arrivato all'ottava e conclusiva stagione di messa in onda. Tuttavia la bella attrice si è fatta notare anche per la sua interpretazione di Jean Grey in X-Men: Giorni di Un Futuro Passato e in X-Men: Apocalypse.

Alla fine di quest'ultimo cinefumetto infatti, la ragazza mostra il suo straordinario potenziale polverizzando - letteralmente - il primo mutante della storia. Nessuno pensava che si sarebbe andati oltre il terzo film della nuova saga iniziato con X-Men: L'inizio ma, dopo il rinnovo dei contratti degli attori principali, il progetto ha preso vita ed è stato portato a termine nonostante i tanti intoppi dovuti, tra le altre cose, alla finalizzazione del contratto che ha sancito il passaggio di 20Th Century Fox a Disney.

Adesso l'attrice ha deciso di parlare e, in una recente intervista ha definito X-Men: Dark Phoenix come "Conflitto Finale" però ben fatto. Nessuno nega di essere rimasto deluso dal capitolo tre della prima saga cinematografica sugli X-Men, per le sostanziali modifiche che vennero apportate alla trama originale dei fumetti e che non hanno assolutamente soddisfatto pubblico e critica.

In un'intervista con Rolling Stone la Turner ha anche aggiunto, oltre a questa definizione della pellicola, che ogni scena girata è stata per lei la più intensa che abbia mai fatto nella sua carriera. X-Men: Dark Phoenix arriva in Italia il 6 giugno prossimo.