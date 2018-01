Per Sebastian Stan, Hugh Jackman sta pensando di tornare come Wolverine nell'MCU

Dopo l'acquisizione, da parte della, della, con il potenziale ingresso dei mutanti nell'Universo Cinematografico, sono in tanti quelli che vorrebbero il ritorno di Hugh Jackman nei panni di

Lo stesso Hugh Jackman ha chiarito che il suo ritorno nei panni dell'artigliato mutante dei fumetti della Marvel post-Logan è praticamente impossibile. Eppure durante l'Ace Comic-Con, l'interprete di Bucky/Soldato d'Inverno all'interno del Marvel Cinematic Universe, Sebastian Stan, ha lasciato intendere che c'è ancora la possibilità di rivedere Jackman nei panni di Wolverine.

"Recentemente, mi sono ritrovato seduto di fianco ad Hugh Jackman. Non sapevo di quale altra cosa parlargli, dunque gli ho domandato 'ti vedrò presto?'." racconta Sebastian Stan di fronte ad un pubblico del Comic-Con "Non so, ma mi ha detto un paio di cose a riguardo e... non voglio di certo incappare in problemi. Gliel'ho chiesto perché ha sempre chiarito che Logan sarebbe stato il suo ultimo film nei panni di Wolverine. Mi ha detto quello che penso abbia già detto pubblicamente, ovvero che ci sta pensando ed è un pensiero fisso nella sua testa. Quindi, non so...".

Voi vorreste rivedere Jackman nei panni di Wolverine unirsi agli eroi del Marvel Cinematic Universe? Oppure vorreste che la Marvel proceda con un recasting del personaggio?