Per Ryan Coogler, Black Panther è stata un'esperienza commovente

Anche se istanno intensificando il battage pubblicitario intorno a Black Panther , il cinefumetto non uscirà prima di febbraio. In una nuova intervista, il regista, che ha anche co-scritto la sceneggiatura, ha parlato del film.

L'obiettivo del regista di Creed - Nato per combattere non è solo quello di realizzare un altro tassello dell'Universo Cinematografico Marvel Studios ma anche quello di girare una pellicola che rappresenti le persone di colore di tutto il mondo.

"Nel nostro film, troverete lui nel momento peggiore in cui ha perso il padre, la persona più importante della sua vita" afferma il regista "Sta ereditando questa incredibile responsabilità. La sta ereditando in un momento storico in cui la sua nazione, il Wakanda, sta lottando sul capire la propria identità e quale dovrebbe essere, e le persone hanno idee contrastanti su cosa si dovrebbe fare. E' incredibilmente in conflitto ma è consapevole della responsabilità di cosa dovrà fare".

"Mi ha colpito scoprire che ci sarebbe stato un film di supereroi in cui un padre ed un figlio si parlavano tra loro in lingua africana. E' stato commovente, emozionante... è stata una cosa grossa" conclude.