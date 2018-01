Per onorare Carrie Fisher, un fan ha messo 2 bottiglie di Cola davanti alla LucasFilm!

Chi ha visto il toccante documentario che tratta la vita di Carrie Fisher e di sua madre, la, di certo non avrà problemi a ricordare quanto fosse ghiotta, l'attrice, di! Ne beveva a litri! E un fan l'ha voluta ricordare offrendole, in tributo, proprio due bottiglie della famosa bevanda!

Un anno fa abbiamo tristemente perso sia la madre che la figlia: Debbie Reynolds e Carrie Fisher se ne sono andate insieme, a un solo giorno di distanza l'una dall'altra. Per ricordarle, è stato completato a tempo di record un documentario che le ritraeva in contesti normali, familiari, entrambe nelle loro case sulle colline di Hollywood, vicine, per potersi vedere praticamente ogni giorno.

Conducevano una vita incredibilmente normale, pur essendo conosciute in tutto il mondo e, come sappiamo, Carrie Fisher era una donna tutt'altro che convenzionale, ragion per cui, piccoli comportamenti giornalieri, quotidiani, sono sembrati a chiunque abbia visto il documentario, non solo normali, ma familiari. Questo, se possibile, ci ha avvicinato ancora di più alla dimensione umana di una star che, adesso, è entrata nella leggenda.

Una delle abitudini di Carrie era la Coca Cola, la famosa bevanda made in USA che conosciamo tutti Ne beveva ad ogni ora del giorno e, da sua stessa ammissione, nonostante le avessero chiesto di perdere molto peso per rientrare nei panni di Leia Organa nella nuova trilogia di Star Wars, lei alla Cola, proprio non voleva rinunciare!

Questo deve aver colpito molto un fan che, per porgerle un tributo, ha pensato bene di non portare fiori, ma due bottiglie della bibita preferita dell'attrice, davanti all'ingresso della LucasFilm, per onorare la Principessa galattica dei nostri cuori, mentre era agli studios. Il tributo è per lei, nonostante la statua sotto alla quale ha messo il liquido, sia di Yoda, non di Leia!

Un pensiero originale, come era Carrie Fisher, date un'occhiata!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, è attualmente in programmazione nei cinema di tutto il mondo, compresi i nostri!