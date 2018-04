Per Mark Hamill, Carrie Fisher non si può rimpiazzare in Star Wars - Episodio IX

Come ormai saprete, la lavorazione di Star Wars - Episodio IX, in uscita a dicembre 2019, procede con J.J.Abrams e Chris Terrio impegnati a scrivere la sceneggiatura del nuovo episodio.

ATTENZIONE! SPOILER!

I due avranno una vera e propria 'gatta da pelare', vista l'improvvisa morte di Carrie Fisher che, nella saga, interpretava la Principessa/Generale Leia Organa. In questi giorni, i fan hanno addirittura lanciato una petizione per sostituirla con Meryl Streep ma il Luke Skywalker del franchise, Mark Hamill, si è definito contrario ad un potenziale recasting: "Non so esattamente quali fossero i piani per Leia. Ma visto che Han aveva un ruolo principale nel settimo e Luke lo aveva nell'ottavo, presuppongo che Leia avrebbe avuto un ruolo principale nel nono, anche per via della dinamica madre-figlio con Kylo Ren. Odio pensare ad un recasting, anche perché lei era cosi collegata a quel personaggio. So che hanno detto di 'no' anche ad un modello generato al computer... non è un problema insormontabile ma so che avevano sviluppato la sceneggiatura abbastanza quando se ne è andata via, e sono dovuti tornare allo stato di inizio e ricominciare. Ma lei è insostituibile.".

E riguardo un'apparizione a sorpresa di Luke come Fantasma di Forza? "Sta tutto nelle mani di Chris e J.J. che lo stanno scrivendo ora" spiega Hamill "Qualsiasi cosa decideranno, andrà bene. Ho avuto l'entrata in scena più bella della mia carriera in Episodio 7 ed è stata una grandissima uscita di scena quella di Episodio 8.".