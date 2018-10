Per Karen Gillan Guardiani della Galassia vol. 3 si farà sicuramente

Durante una recente intervista promozionale per Avengers 4, la protagonista Karen Gillan (Nebula) ha dichiarato che la saga di Guardiani della Galassia continuerà sicuramente.

Come sappiamo, la Disney e i Marvel Studios hanno interrotto la produzione del già programmato Guardiani della Galassia vol. 3, rimandando il film a data da destinarsi a causa del licenziamento di James Gunn. Molti fan sperano che la compagnia decida di proseguire la saga, anche se c'è la possibilità che il destino dei personaggi venga definitivamente deciso in Avengers 4.

Riguardo la questione, Karen Gillan ha dichiarato: "In realtà non so cosa stia succedendo con Guardiani della Galassia 3, e questa è la risposta più onesta che posso dare. So che ne stanno parlando per cercare di capire quale sia la migliore mossa da fare, e spero vivamente che tutto si risolva per il meglio e che alla fine decidano di continuare la storia dei nostri personaggi."

L'attrice ha anche aggiunto che non crede che il nuovo film dei fratelli Russo sarà l'ultima occasione per il pubblico di vedere i Guardiani in azione. "Sono sicura al cento per cento che la compagnia deciderà di continuare la saga. Non credo che ci sia davvero una possibilità che Avengers 4 sia il nostro ultimo capitolo in questo universo narrativo."

Vi ricordiamo che i prossimi film dei Marvel Studios saranno Captain Marvel, Avengers 4 e Spider-Man: Far From Home, in uscita rispettivamente a marzo, aprile e luglio 2019.