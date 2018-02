Per Joel Kinnaman, Suicide Squad 2 è una priorità per la Warner Bros.

Dopo averne parlato in una recente intervista, l'attore Joel Kinnaman - interprete di- ha discusso di, confermando che è una grossa priorità per la

In un'intervista per la promozione di Altered Carbon, l'interprete di Flag in Suicide Squad ha spiegato: "Non so a che punto della produzione siano, sinceramente. So che ci stanno lavorando intensamente. So che è una grossa priorità alla Warner Bros., ma è anche una grossa priorità farlo nel migliore dei modi. Per noi è importante sfruttare tutto ciò che è bello, correggendo tutto quello che non ha funzionato. So che ci stanno lavorando, vedremo... sono eccitato all'idea di leggere qualcosa, ma al momento non ha alcuna nuova informazione".

Al momento Suicide Squad 2, diretto da Gavin O'Connor, non ha ancora una data di uscita, nonostante le riprese sono state fissate dalla Warner Bros. Pictures entro la fine dell'anno. Questo vuol dire che, con molta facilità, potremmo vederlo già nel 2019.

Suicide Squad 2 non è l'unico film che coinvolgerà questi antieroi. La Warner ha già messo in cantiere due spin-off con la Harley Quinn di Margot Robbie, uno dei personaggi di maggior successo del primo episodio: Harley vs. Joker e Birds of Prey. Gli altri progetti - Gotham City Sirens ed uno stand-alone su Deadshot -, invece, sembra siano stati accantonati e/o cancellati.