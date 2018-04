Per Joe Russo nessuno può rimpiazzare Robert Downey Jr. come Iron Man!

Il co-regista di Infinity War, Joe Russo, ha parlato delle voci che vorrebbero Robert Downey Jr. fuori dall'MCU, "pensionato" cioè, dal ruolo di Iron Man, sostenendo che, secondo lui, nessuno può sostituirlo.

Oltre a festeggiare il loro decimo anniversario, i Marvel Studios si stanno preparando anche per la loro più grande uscita fino ad ora - Avengers: Infinity War, che riunirà la maggior parte dell'attuale gruppo di supereroi del Marvel Cinematic Universe.

Oltre ad essere il crossover che molti fan della Marvel stavano aspettando, riunendo i Vendicatori, i Guardiani della Galassia e i nuovi arrivati ​​Spider-Man, Black Panther e Doctor Strange, Infinity War sarà il culmine dell'MCU per come lo conosciamo. Quello che l'Universo Cinematografico Marvel è, in gran parte, lo dobbiamo a star come Chris Evans, Chris Hemsworth e Robert Downey Jr, i cui contratti finiscono tutti con Avengers 4.

E con Evans che ha confermato la sua partenza dall'MCU dopo Avengers 4, i fan si stanno ancora chiedendo se sarà lo stesso per Robert Downey Jr. In un'intervista di gruppo, via Hindustan Times, il co-regista Joe Russo ha affrontato con cautela le voci sulla "partenza" di Downey Jr., dicendo che "non c'è nessuno che possa prendere in consegna il ruolo di Iron Man dalle mani di Robert" e che non c'è mai stata menzione di abbandono del ruolo. Tuttavia, è consapevole che alla fine accadrà, anche se non c'è una conferma ufficiale su quando questo avverrà.

Ecco le parole di Joe Russo:

"Non può interpretare il personaggio per sempre. Sono sicuro che ci sono molte altre cose che vuole fare nella sua carriera. Ma ama interpretare il personaggio, questo lo so, e ci piace lavorare insieme. Vedremo che succederà."

"Robert è un leader incredibile. È un essere umano molto amichevole e inclusivo. È bravissimo nel mantenere alto lo spirito di tutti e nel far sì che tutti si sentano coinvolti nel processo ... Nello spazio creativo sano, cioè."

Sebbene Iron Man sia uno dei personaggi confermati per Avengers 4, questo non garantisce nulla su quale sarà il suo destino in Infinity War - proprio come Capitan America (e non stiamo dicendo che sarà così per Rogers), Tony potrebbe apparire in alcuni flashback durante il quarto film dei Vendicatori. Quel che è certo è che ci saranno diverse vittime in Infinity War, come confermato dallo stesso Downey Jr.: purtroppo, o per fortuna, è solo questione di giorni prima di scoprire chi ce la farà e chi no.

Avengers. infinity War, dal 25 aprile al cinema.