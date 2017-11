Per Jason Momoa era meglio dividere Justice League in due parti

Dopo aver difeso il film dalle critiche, l'attore Jason Momoa ha comunque detto la sua su, affermando che per lui sarebbe stato meglio dividere la pellicola in due parti.

Una delle maggiori critiche al film da parte del pubblico in queste ore, infatti, è che sembra che la pellicola sia stata ampiamente tagliata per arrivare alle due ore imposte dalla Warner, con numerose sequenze riscritte e rigirate da Joss Whedon per accontentare i vertici della major.

"In Justice League vedete solo un week-end nella vita di Arthur Curry" spiega Jason Momoa "La gente guardando il film si fa molte domande, e posso assicurarvi che avevamo pianificato tutto. Ma molte cose sono state tagliate. Non è il mio film, è una pellicola grossa che introduce pure tre personaggi nuovi come il mio Aquaman, Cyborg e Flash. Non potevamo inserire tutto. Avrebbero dovuto dividerlo in due. C'era della roba con Willem Dafoe. Tutta la parte ad Atlantide con me che ero un Re riluttante. Ora vedrete tutto questo in Aquaman. Perché questo è un film sulla Justice League".