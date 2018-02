Per J.J. Abrams 'Overlord' è un film veramente folle

Dopo The Cloverfield Paradox , il prossimo episodio della saga disarà, che dovrebbe arrivare entro fine anno al cinema (ricordiamo che, invece, The Cloverfield Paradox è arrivato direttamente su).

In una nuova intervista, seppur brevemente, senza fornire grossi dettagli, il produttore J.J.Abrams ha spiegato: "Overlord... prima di tutto è un film che non vedo l'ora che voi vediate perché il regista, Julius Avery, ha fatto un grandissimo lavoro. Ma per i dettagli, lo sapete, dovrete solo aspettare e guardarlo. Ma è una pellicola veramente folle".

Dopo Cloverfield, Bad Robot ha realizzato una sorta di sequel "particolare" chiamato 10 Cloverfield Lane che è stato acclamato dalla critica e dal pubblico. The Cloverfield Paradox, invece, arrivato solo su Netflix non è stato accolto alla stessa maniera. Il quarto film del franchise si chiama Overlord e, alcuni rumor, vogliono già pronto il quinto episodio titolato Kolma con Daisy Ridley nel cast.

In questo quarto episodio prodotto sempre da J.J.Abrams, e ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, vedremo dei soldati americani combattere forze soprannaturali, parte di esperimenti nazisti.

Il cast di Overlord è composto da Jovan Adepo, Wyatt Russell, Jacob Anderson, Dominic Applewhite, Pilou Asbaek, Mathilde Olliver, Iain De Caestecker, Bokeem Woodbine e John Magaro. La regia del film è affidata, invece, a Julius Avery.

Dati alla mano, al momento, sembra che questo Overlord sia previsto per il 26 ottobre di quest'anno.