Per Francis Lawrence Red Sparrow è un prodotto diverso dal personaggio di Vedova Nera

Nel corso di una conversazione realizzata con, il regista di Red Sparrow , lo spy thriller con il Premio Oscar, ha tenuto a precisare che il personaggio di Dominika Egorova non abbia nulla a che fare con ladi Scarlett Johansson vista in diverse pellicole dell’Universo Cinematografico Marvel.

Wonder Woman con Gal Gadot, Atomica Bionda con Charlize Theron, Red Sparrow con Jennifer Lawrence e, infine, Vedova Nera con Scarlett Johansson. Queste sono solo alcune delle pellicole recenti di cui si parla negli ultimi tempi e la cui storia ruota attorno a figure femminili che hanno spodestato dall’immaginario collettivo l’idea che solo gli uomini potessero prendere la scena in lungometraggi action o simili.

Una delle accuse mosse al nuovo film di Francis Lawrence, tuttavia, ha a che fare con l'affinità che avvicinerebbe Red Sparrow al personaggio interpretato da Scarlett Johansson. Sul punto è intervenuto lo stesso film-maker ribadendo la netta distinzione che intercorre tra questi due soggetti:

“Certa gente pensa che (Red Sparrow, ndr) sia molto simile alla storia di Vedova Nera. (Red Sparrow, ndr) Non si ispira a Vedova Nera, ma al romanzo scritto da un tipo che lavorava per la CIA. I riferimenti prendono spunto da altre fonti, ma alla gente piace incasellare tutto. Penso che questo sia un film unico, è un thriller, non è un action movie o un film con dei gadget. Ha un rating-R, c’è violenza, a tratti è anche perverso, ricco di suspance, con un mucchio di intrighi. È un genere di spy movie del tutto diverso”.

Red Sparrow, dunque, sembra avere tutte le carte in regola per raccontare una storia più adulta rispetto a ciò che finora i Marvel Studios hanno mostrato su Natasha Romanoff. Un elemento, tuttavia, che potrebbe accomunare i due personaggi potrebbe essere rappresentato dalla danza, arte che ritroviamo nel passato di entrambe. Per Lawrence questo aspetto nella vita di Dominika avrà un ruolo primario:

“Gran parte del film è ambientato dopo il suo infortunio. C’è una grande sequenza dove abbiamo girato un gran balletto, un pezzo coreografato che ha richiesto un duro lavoro e per il quale Jennifer si è allenata parecchio”.

Dopo aver diretto Jennifer Lawrence nella saga di Hunger Games, Francis Lawrence torna a collaborare con il giovane Premio Oscar in questo nuovo progetto la cui uscita nelle sale cinematografiche avverrà il 1° marzo 2018. Nel cast troviamo anche Joel Edgerton (Nathaniel Nash), Ciarán Hinds (Alexei Ivanovich Zyuganov), Jeremy Irons (Korchnoi) e Charlotte Rampling. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe (Revolutionary Road).