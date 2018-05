Per festeggiare lo Star Wars Day, ecco le iniziative di Disney!

"In occasione dello Star Wars Day, l’evento mondiale nato spontaneamente dai fan per celebrare il mondo di Star Wars, Disney Store ospiterà una serie di attività gratuite dedicate a tutti i fan!"

"Solo per il 4 maggio, data ufficiale dello Star Wars Day, basterà presentarsi in Store e pronunciare la frase segreta “Fare o non fare, non c’è provare”, per ricevere un simpatico omaggio!

E dopo…tutti pronti per il “Wookie weekend”! Tutti i fan sono invitati nei Disney Store sabato 5 e domenica 6 maggio alle 17 per partecipare a una caccia al tesoro davvero speciale e per una giornata all’insegna di divertenti attività galattiche!*

In concomitanza con lo Star Wars Day, nei Disney Store sarà finalmente disponibile anche la nuova esclusiva linea di prodotti Star Wars.

Per essere sempre aggiornati sulle novità e gli eventi Disney Store legati a Star Wars i fan possono consultare la pagina Facebook DisneyStoreIT.

*I posti sono limitati, si consiglia di contattare lo Store più vicino per tutte le informazioni sull’evento. Indirizzi e numeri di telefono si possono trovare sul sito www.disneystore.it nell'apposita sezione "Trova negozio”"