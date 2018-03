Per Christopher Nolan 'Black Panther' sarà nominato agli Oscar, nuovi concept dal film

Black Panther si sta rivelando un successo senza precedenti al box-office mondiale, e il fatto che il cinefumetto sia stato acclamato da pubblico e critica, svela, sta portando laa spingere la pellicola agli Oscar.

E' pur vero che gli Oscar sono stati consegnati domenica scorsa e, alla prossima cerimonia, manca ancora un anno ma, stando al sito, la Disney è già pronta a spingere il cinefumetto di Ryan Coogler alla prossima edizione, sperando in svariate candidature e, in primis, alla nomination come miglior film.

E se pensiate che la Disney sia 'folle' a pensare questo (negli anni molti fan dei cinecomics hanno ipotizzato un'avversione nei confronti del genere da parte dell'Academy), anche il filmaker Christopher Nolan pensa che Black Panther abbia delle grosse probabilità per essere nominato.

In un'intervista con Deadline, Nolan ha predetto almeno la presenza del cinefumetto dei Marvel Studios nella rosa dei candidati al miglior film 2019. Se questo avverrà, ovviamente, non lo sappiamo ora e dovremo aspettare minimo gennaio 2019 per scoprirlo.

Secondo Deadline, Disney cercherà di spingere anche Mary Poppins Returns ai prossimi Oscar.

Intanto noi vi presentiamo alcuni concept art inediti dal cinefumetto con numerosi look scartati per il personaggio di Erik Killmonger, il villain a cui dà vita l'attore Michael B. Jordan nel film.