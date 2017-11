Per Christopher Eccleston la Marvel è stata 'disonesta' su Thor: The Dark World

Mentre Thor: Ragnarok sta sbancando i botteghini di tutto il mondo, l'attoreha parlato della sua esperienza non del tutto positiva sul set didel 2013.

Nel film di Alan Taylor che, sicuramente, non sarà ricordato per essere uno dei più memorabili dei Marvel Studios, Eccleston interpretava il villain, Malekith. In una nuova intervista, l'attore definisce la Marvel 'disonesta' in quanto non gli disse che doveva sottoporsi a delle sedute di make-up lunghe ed estenuanti.

"Thor: The Dark World non è sicuramente il momento migliore della mia vita, devo ammettere." spiega Eccleston "I primi giorni ho passato tipo sette-otto ore per truccarmi. Alla fine, credo, siamo arrivati a sei ore e mezza. La Marvel è stata disonesta con me perché non mi hanno mai e dico mai fatto sapere a quante ore mi sarei dovuto sottoporre per il make-up".

Riguardo al perché abbia accettato comunque il ruolo, l'attore ammette: "Per soldi.".