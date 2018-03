Per Chadwick Boseman il vero nemico di Black Panther è... T'Challa

, l'attore che dà il volto a Black Panther nell'acclamato film uscito lo scorso febbraio, che sta macinando incassi su incassi, ha una sua opinione personale su chi sia il vero nemico della pellicola.

Secondo l'attore, che aveva già interpretato la parte nel precedente Captain America: Civil War, è proprio il suo T'Challa/Pantera Nera il vero 'nemico' della pellicola diretta da Ryan Coogler.

"Io sono il vero nemico. E' il nemico che ho sempre conosciuto: è il potere, avere il privilegio" ha spiegato Chadwick Boseman nell'intervista "Killmonger sta cercando di raggiungere la grandezza... ma per me c'è un'aspettativa di grandezza. Non so se gli afroamericani avrebbero mai accettato T'Challa come eroe se non fosse passato attraverso Killmonger. Perché Killmonger ha attraversato la nostra lotta, mentre T'Challa no".

Insomma un'opinione ben diversa da quella dei fan che, nonostante tutto, riconoscono nel Killmonger di Michael B. Jordan un villain valido dalle motivazioni più che condivisibili, seppur 'estreme'.

A proposito di Killmonger, cosi aveva spiegato il produttore esecutivo Nate Moore: "Penso che Killmonger veda sé stesso come una vittima. E' cosi che si è visto sempre, ed è questo che lo rende tragico, giusto? Quel che il film vuole mostrare è che il suo punto di vista non è sbagliato ma i suoi metodi lo sono. Simpatizzi con lui ma ti rendi conto che non è riuscito a superare questa brutta cosa che gli è capitata da ragazzino e diventare una brava persona. E' diventato cattivo a causa di quello, la vendetta l'ha consumato a tal punto da renderlo un killer e un assassino di massa. In maniera piuttosto interessante, T'Challa fa la scelta opposta alla fine di Captain America: Civil War. Quando si confronta con Zemo, decide di non fare quello che, credo, Killmonger avrebbe fatto immediatamente. Sono due lati della stessa medaglia. Quel che credo sia ancora più bello - e Ryan Coogler è stato fantastico in questo - è quando un eroe prende la lezione dal cattivo e cambia il suo comportamento a causa di questa esperienza. E' veramente potente".