Per Cary Fukunaga il cinema e la televisione sono diventati la stessa cosa

Il regista Cary Joji Fukunaga, autore del film Netflix Beasts of No Nation, della recente serie tv Maniac e della prima stagione di True Detective, ha parlato della differenza fra cinema e televisione.

Secondo l'autore i due media si sono mescolati al punto che non c'è più alcuna differenza sostanziale, anzi: non ha proprio alcun senso fare una distinzione ormai.

"Penso che il cinema e la televisione sia una cosa sola, penso che siano definitivamente miscelati al 100%", ha detto Fukunaga. Il regista ha citato Roma di Alfonso Cuarón definendo il film come "una grande opera cinematografica che offusca ciò che definiamo comunemente come cinema, ma che si spinge al di fuori dei confini della narrazione episodica televisiva".

"Una volta che grandi registi come lui si spingono in quel territorio, e le persone usufruiscono di quell'opera attraverso tanti dispositivi e piattaforme diversi, allora viene da chiedersi che cosa sia davvero il 'cinema' oggi come oggi, che cosa sia la 'televisione', che cosa sia lo 'streaming'. È davvero difficile trovare una risposta a queste domande", ha detto Fukunaga. "Sicuramente le persone più anziane stanno cercando di conservare le etichette, che però per le generazioni attuali hanno sempre meno senso."

Il regista ha anche parlato dei progetti futuri, confermando che il suo piano consiste nel continuarsi a spostarsi fra cinema e televisione finché ne avrà la possibilità. "Ho un paio di progetti che voglio fare che sono sicuramente per il mondo della televisione in streaming, ma solo dal punto di vista della lunghezza delle storie. Penso che continuerò a spostarmi fra un media e l'altro, a fare avanti e indietro, ovunque sia più sensato per la storia", ha detto Fukunaga.

Voi cosa ne pensate della questione? Fatelo sapere nei commenti!

Vi ricordiamo che Fukunaga è stato scelto per dirigere James Bond 25, l'ultimo con protagonista Daniel Craig.