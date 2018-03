Per Brian Taylor è meglio il suo Ghost Rider rispetto a quello dei Marvel Studios

Dopo aver criticato l'intero Marvel Cinematic Universe , uno dei due registi di, è tornato a parlare della sua versione del personaggio e del film.

"Credo fermamente che Ghost Rider debba essere un personaggio vietato ai minori ed horror" ha spiegato Brian Taylor "La sceneggiatura originale di Spirito di Vendetta di David Goyer, che fu scritta almeno dieci anni prima della prima pellicola, era straordinaria ed era vietata ai minori. Ma tra la prima stesura e il nostro film, la sceneggiatura fu riscritta 14-16 volte al punto che è diventato un casino. Era uno script ripulito e indirizzato ad essere PG-13. Se avessimo avuto l'opportunità di girare lo script vietato ai minori di Goyer, sono sicuro che il film sarebbe diventato un cult. Penso che il cast fosse ottimo e che abbiamo comunque azzeccato un paio di cose. Il design del personaggio era fantastico. Il modo in cui abbiamo presentato il Ghost Rider era giusto".

Dopo il flop di Ghost Rider - spirito di vendetta, Sony ha ridato i diritti del personaggio ai Marvel Studios che hanno re-introdotto il personaggio, nella sua versione più recente di Robbie Reyes, nel serial Agents of S.H.I.E.L.D.: "Hanno riproposto il personaggio in tv ed ora è una versione non vietata e ripulita. Non ho interesse in quella versione. Penso che un film horror e vietato ai minori su Ghost Rider sia la giusta strada per rendergli giustizia".