Per il 25esimo anniversario di Jurassic Park, la Universal presenta tutta la saga in 4K

Tutta la saga di Jurassic Park, compreso l'ultimo film uscito in home video con Chris Pratt, Jurassic World, arriva in 4K per festeggiare il venticinquesimo anniversario dall'uscita nelle sale del primo film di Steven Spielberg sui dinosauri!

La Universal Pictures Home Entertainment Italia ha rilasciato ieri le versioni in 4K di Jurassic Park, Il mondo perduto, Jurassic Park III e Jurassic World.

Lo storico e celebre franchise, tratto dal romanzo bestseller di Michael Crichton, ha per sempre cambiato la storia del cinema di avventura misto alla fantascienza. Ecco le specifiche e in galleria le copertine.

JURASSIC PARK

CARATTERISTICHE TECNICHE 4K:

Genere: Avventura

Durata: 2 ore e 7 minuti circa

Dischi: 1

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 1.85:1

Audio: Inglese, Tedesco DTS:X Master Audio; Spagnolo, Italiano DTS Digital Surround 5.1; Turco DTS Digital

Surround 2.0

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Turco

Contenuti speciali (presenti nell’edizione Blu-rayTM all’interno della confezione): • Ritorno A Jurassic Park • Il Making Of Di Jurassic Park • Jurassic Park: Fare Il Gioco • Steven Spielberg Dirige Jurassic Park • Dietro Le Quinte • Gli Storyboard

IL MONDO PERDUTO – JURASSIC PARK

CARATTERISTICHE TECNICHE 4K:

Genere: Avventura

Durata: 2 ore e 9 minuti circa

Dischi: 1

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 1.85:1

Audio: Inglese, Tedesco DTS:X Master Audio; Italiano, Spagnolo, Turco DTS Digital Surround 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Turco

Contenuti speciali (presenti nell’edizione Blu-rayTM all’interno della confezione): • Ritorno A Jurassic Park: Ritrovare Il Mondo Perduto • Ritorno A Jurassic Park: Qualcosa È Sopravvissuto • Scene Eliminate • Il Making Of • Il Fenomeno Jurassic Park: Chiacchierata Con L’autore Michael Crichton • Dietro Le Quinte • E Molto Altro Ancora!

JURASSIC PARK III

CARATTERISTICHE TECNICHE 4K:

Genere: Avventura

Durata: 1 ora e 32 minuti circa

Dischi: 1

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 1.85:1

Audio: Inglese, Tedesco DTS:X Immersive Audio; Italiano, Spagnolo,Turco DTS-HD Digital Surround 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Turco

Contenuti speciali (presenti nell’edizione Blu-rayTM all’interno della confezione): • La Creazione Dijurassic Park Iii • Visita Allo Stan Winston Studio • Commenti Del Team Degli Effeti Speciali • Dallo Storyboard Al Film • I Nuovi Dinosauri Di Jurassic Parktm • Tavole Animate Dei Dinosauri • Visita Alla Ilm • Montana: Alla Ricerca Di Nuovi Dinosauri • Dietro Le Quinte • Galleria Fotografica • E Molto Altro Ancora!

JURASSIC WORLD

CARATTERISTICHE TECNICHE 4K:

Genere: Avventura

Durata: 2 ore e 4 minuti circa

Dischi: 1

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 1.85:1

Audio: Italiano, Inglese N/U, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Turco

Sottotitoli: Italiano*, Inglese* n/u, Francese*, Spagnolo*, Tedesco*, Portoghese*, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese, Olandese, Islandese, Arabo, Hindi

Contenuti speciali (presenti nell’edizione Blu-rayTM all’interno della confezione): • Scene Eliminate • Jurassic World Visto Da Chris & Colin • Benvenuti A Jurassic World • I Dinosauri Di Nuovo In Libertà • Jurassic World: Pass Universale • Visita All’innovation Center Con Chris Pratt