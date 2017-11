Peppermint: John Gallagher Jr. e Richard Cabral sono nel cast con Jen Garner

sono stati scritturati per far parte, insieme a Jennifer Garner, di Peppermint , il nuovo thriller alla John Wick di cui l'attrice è protagonista principale.

La pellicola è prodotta dalla Lakeshore Entertainment. Pierre Morel sarà alla regia del progetto e lo screenplay è ad opera di Chad St. John. STXfilms si occuperà della distribuzione.

La notizia del casting di Richard Cabral (American Crime) e John Gallagher Jr. (The Newsroom)è stata riportata da Deadline.

Peppermint parla di Riley North (Garner) che si sveglia dal coma dopo che suo marito e sua figlia sono stati uccisi in un brutale attacco subito dalla sua famiglia. Quando il sistema non le garantisce giustizia, la donna si trasforma da cittadina a combattente. Canalizzando tutta la sua frustrazione in motivazione personale, passerà anni a nascondersi per diventare, con il tempo una forza inarrestabile che si farà giustizia da sola.